 الشباب والرياضة تحيل مخالفات اتحاد الكاراتيه للنيابة العامة
الأحد 8 فبراير 2026 8:18 م القاهرة
الشباب والرياضة تحيل مخالفات اتحاد الكاراتيه للنيابة العامة

محمد ثابت
نشر في: الأحد 8 فبراير 2026 - 8:05 م | آخر تحديث: الأحد 8 فبراير 2026 - 8:05 م

أصدرت اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة قراراتها بوقف واستبعاد مجالس إدارات أندية جرين هيلز بمحافظة القاهرة و نادى الطالبية الرياضي بالجيزة وذلك فى ضوء ما رصدته لجان التفتيش والرقابة بالوزارة من مخالفات مالية وتم احالتها إلى النيابة العامة وذلك فى الناديين.

وفى سياق متصل أصدرت اللجنة القانونية بالوزارة قرارا بإحالة الاتحاد المصري الكاراتيه إلى النيابة العامة للتحقيق فى المخالفات المالية الواردة بتقارير لجان التفتيش والرقابة.

ويجري حاليا التواصل مع الاتحاد الدولى للكاراتيه بشأن تلك الإجراءات المتخذة تجاه الاتحاد بما يتوافق مع المواثيق الدولية


