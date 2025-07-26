صحة غزة: 57 شهيدا و512 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء السبت، إن مستشفيات قطاع غزة، استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 57 شهيدًا، و512 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 59 ألفًا و733 شهيدًا، و144 ألفًا و477 إصابة.

ونوهت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة وحتى اليوم، بلغت 8581 شهيدًا، و32 ألفًا و436 إصابة.

وذكرت أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من ضحايا المساعدات بلغ 29 شهيدًا، وأكثر من 165 إصابة.

وأعلنت ارتفاع إجمالي ضحايا «لقمة العيش» ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1121 شهيدًا، وأكثر من 7485 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.