غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال إلى 1200 شهيد و3888 إصابة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 9 شهداء، و36 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 1200 شهيد، و3888 إصابة، و803 شهداء انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و326 شهيدًا، و173 ألفًا و997 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون – اليوم الأحد- مع استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت يستمر فيه التدهور الإنساني جراء استمرار الإبادة والعدوان الإسرائيلي.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن سليمان تيسير سهمود، متأثرًا بإصابته جراء قصف مباشر بالقرب من شارع 5 في مدينة خانيونس عصر أمس السبت.

وأُصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال في منطقة مركز شهداء جباليا للرعاية شمالي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية قوات الاحتلال شرقي حي الزيتون شرقي غزة، في حين نفذت عملية نسف وألقت قنابل إنارة شمال غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة دير البلح، إلى جانب قصف مدفعي شمال شرقي مخيم البريج.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال غربي رفح جنوب قطاع غزة.