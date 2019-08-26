رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد معسكر باجوش استعدادا للبطولة الشاطئية

تفقد الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، مخيم باجوش بمطروح، اليوم الاثنين، حيث اطمأن على أحوال المخيم، ووضع الترتيبات التنظيمية استعدادا لاستقبال البطولة الشاطئية للجامعات المصرية مطلع سبتمبر القادم بمشاركة الجامعات المصرية، والتي تعقد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وقام رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية أمس بجميع أرجاء المخيم بالاطمئنان على أحوال الإقامة والتغذية لرواد المخيم حاليا- الفوج الثانى عشر- حيث تحدث واستمع إلى آراء ومقترحات أعضاء الفوج من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بحضور الدكتور محمد بهي الدين، قائد الفوج الـ12، والأستاذ محمود جمال، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ محمد خفاجة، مدير إدارة المعسكرات بالجامعة، وهيئة إشراف المعسكر.