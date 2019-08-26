المشدد 5 سنوات لمُشرف بمصنع طباشير لخطفه طفلة وهتك عرضها بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، حكمها في القضية رقم 5049 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2019، بمعاقبة مُشرف جودة بإحدى مصانع إنتاج "الطباشير"، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لقيامه بخطف طفلة وهتك عرضها بالقوة داخل منزله.

كان قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، تلقى بلاغًا من (عبدالحكيم.ال - 48 سنة)، فرد أمن بشركة خاصة، يتهم فيه (حسام الدين.م.ع - 41 سنة)، مُشرف جودة بمصنع لإنتاج "الطباشير"، بخطف طفلته "شهد" 9 سنوات، وهتك عرضها بالقوة داخل مسكنه بدائرة القسم.

وتبين أن المتهم استدراج المجني عليها أثناء ذهابها لشراء متطلبات لوالدتها، حيث أوهمها بأن والدتها طلبت منه شراء ملابس جديدها لها.

جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.