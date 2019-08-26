الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في جنوب لبنان

ذكرت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، اليوم الاثنين، أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء قرى قضاء مرجعيون جنوب لبنان على ارتفاع متوسط.

وتأتي هذه التوترات بعد ساعات من سقوط طائرة إسرائيلية بدون طيار وانفجار أخرى في سماء بيروت فجر أمس الأحد، تبعه تحليق طائرات استطلاع على مستوى منخفض.

يأتي هذا بعد إعلان إسرائيل أنها قصفت أهدافاً في سورية لإحباط هجوم بطائرات إيرانية مسيرة.

وسقطت طائرة استطلاع إسرائيلية وانفجار أخرى في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت متسببة بأضرار مادية في مبنى يحتوي على مكتب العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله".

وكان حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله قد تعهد بالرد على إسرائيل، وعدمِ السماح بوجود طائرات إسرائيلية مسيرة في سماء بلاده، مشيرا إلى أن الرد على مقتل عناصر للحزب في سوريا جراء الهجمات الإسرائيلية "سيكون على الأراضي اللبنانية".