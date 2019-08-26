مدرب وست بروميتش: حجازي يبكي من أجل العودة للملاعب

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أكد الكرواتي سلافن بيليتش المدير الفني لوست بروميتش ألبيون الإنجليزي، أن مدافعه أحمد حجازي، ما زال أمامه أربعة أو خمسة أسابيع ليتعافى من الإصابة ويعود للمشاركة مع الفريق.

وقال بيليتش في تصريحات لموقع «بيرمينجهام لايف» الإنجليزي: "حجازي ما زال أمامه أربعة أو خمسة أسابيع للتعافي من الإصابة".

وأضاف مدرب منتخب كرواتيا السابق:"إنه محترف جيد، يبكي من أجل العودة ومن الرائع أن يكون هناك شخص مثل حجازي في الفريق".

ولم يشارك حجازي مع فريقه بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي «التشامبيون شيب»، أي مباراة خلال الموسم الحالي بسبب إصابته بالكاحل.