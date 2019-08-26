تشكيل حكومة جديدة في الكونغو بعد 7 أشهر من تنصيب الرئيس تشيسيكيدي

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، اليوم الاثنين، بعد سبعة أشهر من تنصيب الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.

وقال رئيس الوزراء سيلفيستر إيلونجا إيلونكامبا، الذي قام تشيسيكيدي بتعيينه في شهر مايو الماضي: "تعد تجربة التحالف الأولى في بلادنا، وقد بدأ التغيير الآن".

وتتألف الحكومة الجديدة من 42 عضوا من حزب "الجبهة المشتركة من أجل الكونغو" الذي يتزعمه الرئيس السابق جوزيف كابيلا، و23 عضوا من تحالف تشيسيكيدي "اتجاه من أجل التغيير".

وتضم الحكومة الجديدة إحدى عشرة إمرأة.

وقال إيلونكامبا إن هناك أيضا الكثير من الوجوه الجديدة، بالاضافة إلى وزارة جديدة للمستضعفين وذوي الإعاقة.

ومن المقرر أن يباشر الوزراء مهامهم قبل 15 من سبتمبر المقبل.

وكان تشيسيكيدي تولى السلطة من خلال الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت في الثلاثين من ديسمبر الماضي، وتولى الحكم من كابيلا، الذي حكم الدولة الواقعة في وسط إفريقيا لمدة 18 عاما.