أمين عام الجامعة العربية يؤكد لرئيس وزراء لبنان إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، شدد خلاله على رفض وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية.



وأوضحت الجامعة العربية في بيان اليوم، أن أبو الغيط أكد تضامن الجامعة العربية الكامل مع لبنان في هذا الظرف الدقيق، واستعدادها للقيام بالدور المنوط بها في صيانة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.



وأضاف البيان أن الجامعة إذ تتابع باهتمام كبير التطورات الأخيرة في لبنان، فهي تدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية وبالذات في المجال الجوي، وآخرها الخرق الذي وقع مساء أمس وأسفر عن سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية في لبنان في انتهاك سافر لقرار مجلس الأمن 1701.



وأكد البيان أن الجامعة تأمل في التزام كافة الأطراف المعنية بعدم التصعيد وضبط النفس بهدف الحيلولة دون الانزلاق إلى منعطف خطير يهدد أمن واستقرار لبنان والمنطقة.