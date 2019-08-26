مهرجان الجونة يعرض «لما بنتولد» و«الفارس والأميرة» خارج المسابقة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن عرض فيلمي "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت، و"الفارس والأميرة" تأليف وإخراج بشير الديك، في القسم الرسمي خارج المسابقة، وذلك في عروضهما الأولى عالميا.

* فيلم "لما‭ ‬بنتولد"‭

يجسد‭ ‬أحلام‭ ‬وكفاح‭ ‬3‭ ‬شخصيات‭ ‬مصرية،‭ ‬الابن‭ ‬الذي‭ ‬يحاول‭ ‬خلق‭ ‬مسيرته‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬الغناء،‭ ‬ضد‭ ‬رغبة‭ ‬والده،‭ ‬والمرأة‭ ‬المسيحية‭ ‬الحالمة،‭ ‬التي‭ ‬تحب‭ ‬رجلًا‭ ‬مسلمًا،‭ ‬والمدرب‭ ‬الرياضي‭ ‬المتزوج‭ ‬حديثًا‭ ‬والمجبر‭ ‬على‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬مبادئه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬امتلاك‭ ‬صالة‭ ‬ألعاب‭ ‬رياضية ‭ )‬جيم‭(

و‬يدور‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬الموسيقي‭ ‬المُثير‭ ‬للاهتمام،‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الحياة‭ ‬المصرية،‭ ‬ليطرح‭ ‬سؤالًا‭: ‬هل‭ ‬تستطيع‭ ‬هذه‭ ‬الشخصيات‭ ‬أن‭ ‬تختار‭ ‬الأفضل‭ ‬لها‭ ‬ولأحبابها،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬الأمان،‭ ‬وضغوط‭ ‬العائلة،‭ ‬وحالة‭ ‬المرور‭ ‬الخانقة؟‭ ‬

* "الفارس والأميرة"

يعد أول فيلم تحريك مصري، تدور‭ ‬أحداثه‭ ‬المُستوحاة‭ ‬من‭ ‬قصة‭ ‬فارس‭ ‬عربي‭ ‬عاش‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬السابع‭ ‬الميلادي،‭ ‬حول‭ ‬مغامرة‭ ‬الشاب،‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬القاسم،‭ ‬الذي‭ ‬تيقن‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الخامسة‭ ‬عشر،‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬للمستحيل،‭ ‬وأخذ‭ ‬عهدًا‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬بإنقاذ‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬المُختطَفين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قراصنة‭ ‬المحيط‭ ‬الهندي‭. ‬

وعند‭ ‬بلوغه‭ ‬سن‭ ‬السابعة‭ ‬عشر،‭ ‬يقرر‭ ‬ابن‭ ‬القاسم‭ ‬ترك‭ ‬مدينته‭ ‬البصرة،‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬مع‭ ‬صديق‭ ‬عمره‭ ‬زيد،‭ ‬ومُعلمه‭ ‬أبو‭ ‬الأسود،‭ ‬والمضي‭ ‬في‭ ‬مغامرة‭ ‬مثيرة‭ ‬لتحرير‭ ‬السِند‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬الملك‭ ‬الظالم‭ ‬‮«‬داهر‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتقاسم‭ ‬الغنائم‭ ‬مع‭ ‬القراصنة‭ ‬