متحدث: التحالف يدمر صواريخ أطلقها الحوثيون على السعودية

قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الأحد إن التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين في اليمن اعترض ودمر ستة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران لاستهداف مدنيين في جازان بجنوب غرب المملكة.

وقال متحدث عسكري باسم الحوثيين في وقت سابق إن الحركة أطلقت عشرة صواريخ باليستية من نوع بدر1 على مطار جازان بجنوب غرب المملكة وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

يأتي الهجوم في إطار تصاعد الهجمات عبر الحدود في الصراع المستمر منذ أربع سنوات بين الحوثيين وقوات التحالف.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وكثفوا في الأشهر القليلة الماضية هجماتهم ضد أهداف في المملكة. وردا على ذلك استهدف التحالف مواقع عسكرية للحوثيين لا سيما حول صنعاء.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان ”استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار وكذاك الصواريخ البالستية“.

وأضاف أن هذا ”يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعده بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى، كما يثبت إجرام هذه الميليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني“.

وتدخل التحالف المدعوم من الغرب بقيادة السعودية والإمارات في اليمن عام 2015 في محاولة لإعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا للسلطة بعد أن أطاح بها الحوثيون في صنعاء في أواخر عام 2014.

ويهدد تصاعد أعمال العنف اتفاقا برعاية الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وسحب القوات من الحديدة التي أصبحت محور الحرب في العام الماضي عندما حاول التحالف انتزاع السيطرة على الميناء الذي يمثل خط الإمداد الرئيسي للحوثيين وشريان حياة لملايين اليمنيين.