 وزيرا خارجية كندا والصين يبحثان التعاون العالمي لمواجهة «كورونا» - بوابة الشروق
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وزيرا خارجية كندا والصين يبحثان التعاون العالمي لمواجهة «كورونا»

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 2:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 2:03 ص

ناقش وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبين، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الصيني، وانج يي، تطورات مواجهة جائحة "كورونا"، وأهمية التعاون العالمي في هذا الإطار.
وذكر بيان صادر من وزارة الخارجية الكندية أن الوزير شامبين التقى بنظره الصيني اليوم في العاصمة الإيطالية روما في إطار جولته الخارجية الأولى له منذ الجائحة.
وناقش الوزيران أهمية التعاون العالمي في مواجهة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك البحث عن لقاح والتعافي بعد الجائحة.
وأثار الوزير شامبين مجددا قضيتي الكنديين مايكل كوفريغ ومايكل سبافور المحتجزين في الصين ودعوة بكين إلى الإفراج الفوري عن الرجلين.

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