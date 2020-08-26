رئيس فريق «بورا-هانسجروه» يخشى حدوث فوضى في «تور دو فرانس»

قال رالف دينك، رئيس فريق بورا-هانسجروه، إنه يخشى أن يشهد سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) حالة من الفوضى في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والقواعد الخاصة بإجراء الفحوص للدراجين وأعضاء الفرق.

وقال دينك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل انطلاق السباق المقرر من مدينة نيس الفرنسية يوم السبت المقبل:"ما اخشاه يحدث بالفعل. لا أعاني من ألم في المعدة فقط، وإنما الآن أتجه إلى قرحة في المعدة"، وذلك تعبيرا عن قلقه الشديد.

وأضاف:"سيتم اتخاذ قرارات بناء على نتائج مثل هذه الفحوص، وهو أمر مهم للغاية. نتحدث عن أكبر حدث رياضي في العالم خلال هذا العام، ونحن نعتمد على نتائج فحوص لا يجرى التحقق منها مرة أخرى."

وأثير القلق لدى دينك إثر ظهور نتائج إيجابية لفحوص أحد دراجي الفريق خلال سباق بروتاني، الذي يقام خلال يوم واحد، ثم ظهور نتائج سلبية لفحوص نفس الدراج بعدها بيومين.

وفي ذلك الوقت، كان الفريق قد انسحب بالفعل من السباق وخضع للعزل كإجراء وقائي.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "إيه.إس.أو" المنظمة لـ "تور دو فرانس" أعلنت أن ظهور حالتي إصابة بعدوى كورونا داخل أي فريق خلال سبعة أيام، يعني إقصاء الفريق بأكمله من السباق.

ويضم الفريق المشارك في تور دو فرانس ثمانية دراجين، بالإضافة إلى إداريين ومساعدين، ويصل العدد الإجمالي إلى نحو 30 شخصا.