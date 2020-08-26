شريف إكرامي للخطيب: الحرب شرسة «تحتاج لمن يحب الأهلي مثلك»

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي رسالة لرئيس مجلس إدارة النادي، محمود الخطيب.

صرح إكرامي خلال استضافته عبر قناة صدى البلد "طوال 10 سنوات لي مع الفريق الأول، تعاملت مع 3 رؤوساء للنادي، ومحمود الخطيب هو الأكثر قربا وارتباطا وتواجدا مع الفريق".

وأضاف "الخطيب يحب النادي الأهلي جدا ويعمل بكل جدية، ولكن أشعر أن الحمل كبير والحرب شرسة".

وتابع "محمود الخطيب يحب النادي ومخلص له، ولكن مهما كنت متفانيا ومتواجدا في المكان، فأنت بحاجة لناس معك يكونوا بنفس إخلاصك ومنهجك.. وإذا لم يكن لديهم نفس الإخلاص والمنهج، لابد أن يتعلموا".

وألمح في ختام تصريحاته "من يحاول الإسقاط واختيار كبش الفداء، ليس هدفه مصلحة النادي، كيف التشكيك في أشخاص أنت متأكد تماما أن ليس لهم دخل في شيء".