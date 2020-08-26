أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم الأربعاء، فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية الحقوق للعاملين بالكلية اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وحتى الخميس الموافق 3 سبتمبر المقبل، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأوضح الدكتور مجدي سبع، أنه وفقًا للجدول الزمني للترشح تم تخصيص يوم السبت؛ لفحص الأوراق من الناحية القانونية وإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون اعتبارًا من الأحد 6 سبتمبر حتى الاثنين 7 سبتمبر؛ ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 8 سبتمبر، في حين يتم فحص الملفات والمقابلات وتسليم التقرير النهائي يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.