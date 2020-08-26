ضبط 4 مصانع بدون ترخيص في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق والمخابز والرقابة المشددة على المصانع غير المرخصة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات.

وصرح المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان له، اليوم الأربعاء، بأنه تم تنفيذ حملات تموينية موسعة بمراكز إيتاي البارود، وشبراخيت، وإدكو بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع المذيبات والتنر بدون ترخيص وبدون فواتير بمدينة إيتاي البارود، وتم التحفظ على 520 عبوة معد للبيع، و750 كيلو مستلزمات تنر وكذلك 2000 عبوة بلاستيك وكرتونة فارغة، وضبط مصنعي مستحضرات تجميل بدون ترخيص وفواتير، حيث تم ضبط 2880 قطعة حلوى تجميل، و500 كيلو سكر سائب، و500 عبوة فارغة، وضبط محل بيع مستلزمات الكهرباء يعرض سلع مجهولة المصدر، وبدون مستندات وتم التحفظ على 60 مفتاحًا كهربائيًا.

وتمكن رجال التموين من تحرير 12 محضرًا بمركز بدر، وضبط مصنع بئر سلم لعمل بويات لماركات وعلامات تجارية مشهورة، ويستخدم خامات أولية مجهولة المصدر وبدون علامات تجارية، تم التحفظ على 50 شيكارة وزن 12 كيلو منتج نهائي جرانيت حوائط مقلد في شكائر لمنتج عالي الجودة، وكذا 55 شيكارة وزن 40 كيلو بدون علامات لمسحوق ناعم خام، وكذا 50 كجم ألوان وصبغات تستخدم لعمل الجرانيت.

وضبط 64 شيكارة دقيق بلدي مهربة بإجمالي كمية 3200 طن دقيق مدعم بادكو، حيث تم ضبط سيارة ربع نقل وعليها كمية من شكائر الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز البلدية وعددهم 64 شيكارة زنة 50 كيلو للواحدة بإجمالي كمية 3 أطنان، و200 كيلو دقيق، وتم التحفظ على السيارة ومالكها وكمية الدقيق المضبوطة.