أوساكا تهزم ياستريمسكا وتتاهل لدور الثمانية لبطولة سينسيناتي

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تأهلت اليابانية نعومي اوساكا إلى دور الثمانية لبطولة سينسيناتي للتنس للعام الثاني على التوالي بفوزها على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا اليوم الثلاثاء في الدور الثالث.

وخاضت اوساكا المباراة بضمادة على ركبتها اليمنى لكنها فازت بسهولة بنتيجة 6 /3 و6 /1 في غضون 69 دقيقة فقط على ياستريمسكا التي تتعاون مع المدرب السابق للنجمة اليابانية، ساشا باجين.

وحسمت اوساكا المجموعة الأولى في نصف ساعة فقط وواصلت توهجها في المجموعة الثانية التي حسمتها في أقل من 40 دقيقة.

وتعافت اوساكا المصنفة الرابعة للبطولة، تماما من الإصابة في الكتف التي أثرت عليها بشكل كبير منذ أكتوبر الماضي.

وقالت اوساكا "أعتقد أنني أواصل اللعب بشكل إيجابي، بالنسبة لي كانت مباراة مختلفة تماما عن مباراتي السابق، لانها لاعبة موهوبة، لم أعرف أبدا ما الذي يجب أن أقوم به من أجل الفوز".

وتلتقي المصنفة الأولى على العالم سابقا في دور الثمانية مع الاستونية انيت كونتافيت.

وفازت كونتافيت على ماري بوزكوفا بنتيجة 6 /3 و6 /3 لتتأهل إلى دور الثمانية للمرة الرابعة في أخر خمس بطولات شاركت بها.

وحققت كونتافيت سبعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة منذ استئناف منافسات التنس عقب توقفها لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا، وتأهلت لنهائي بطولة باليرمو الشهر الجاري.