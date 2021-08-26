الجيش الألماني يجلي 150 شخصا آخرين من كابول صباح اليوم

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واصل الجيش الألماني مهمة الإجلاء التي يقوم بها لألمان وموظفين محليين في أفغانستان صباح اليوم الخميس، وأجلى الجيش اليوم 150 شخصا آخرين من العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت قيادة العمليات على "تويتر" اليوم، أن طائرة عسكرية من طراز "إيه 400 إم" على متنها أشخاص باحثين عن حماية من أفغانستان انطلقت باتجاه العاصمة الأوزبكية طشقند الساعة 9.42 (بالتوقيت الألماني).

يشار إلى أنه يتم من هناك مواصلة السفر إلى ألمانيا.

وتعد هذه الرحلة آخر رحلات الإجلاء الجوي من أفغانستان التي يقوم بها الجيش الألماني.

ويعتزم الجيش إجلاء أشخاص من أفغانستان على متن أربع طائرات خلال اليوم.

ومن المتوقع أن تنتهي عملية الإجلاء قريبًا بسبب انسحاب القوات الأمريكية بحلول 31 أغسطس وتفاقم حالة التهديد حول المطار.

وكانت عديد من الدول أنهت عمليات الإجلاء الخاصة بها بالفعل.

وبحسب تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي، تعتزم فرنسا إنهاء عمليتها هناك غدا الجمعة.

ومنذ بدء عملية الإجلاء يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، أجلى الجيش الألماني أكثر من 5300 شخص من أفغانستان، من بينهم أكثر من 500 مواطن ألماني، وأغلبهم أفغان بحاجة لحماية، من بينهم عاملين سابقين للجيش الألماني ووزرات ألمانية كانت تعمل هناك.

يذكر أن جماعة طالبان المسلحة غزت العاصمة الأفغانية كابول منذ أسبوع ونصف واستولت على السلطة هناك. ومنذ ذلك الحين يحاول عشرات الآلاف الخروج من البلاد.