أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الخميس، أهمية المحادثات مع روسيا، باعتبارها شريكا رئيسيا لبلاده في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية، تعليقًا منه على اجتماعه المرتقب غدًا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الذي من المقرر أن يصل العاصمة الإيطالية "روما" في زيارة عمل.

وقال دي مايو - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "إن إيطاليا تدرك أهمية وضرورة المشاركة الروسية الفعالة في مواجهة التحديات والأزمات العالمية. ويهدف اقتراحنا بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجموعة العشرين إلى بحث الوضع في أفغانستان على وجه التحديد، من خلال جذب القوى الرئيسية للبحث عن حل شامل يرضي جميع الأطراف".

يُذكر أن إيطاليا -الرئيس الحالي لمجموعة العشرين- سبق أن طرحت اقتراحًا بعقد قمة طارئة حول الوضع في أفغانستان، دون تحديد موعد أو شكل الاجتماع حتى الآن.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي - في وقت سابق - أن الأزمة الأفغانية ستكون على جدول أعمال محادثاته مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، الذي يواصل جولته الأوروبية بزيارة إيطاليا، بعد زيارته المجر والنمسا.