تموين الإسكندرية: 467 محلا مشاركة في التصفية الموسمية الصيفية

ذكرت مديرية تموين، الإسكندرية، أن عدد المحال التي تقدمت لاستخراج تصاريح للمشاركة في فعاليات التصفية الموسمية الصيفية "الاوكازيون الصيفي" ٤٦٧ محلا حتى الآن.

وقالت المديرية - في بيان صحفي، مساء اليوم /الخميس/ - إن المديرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة وأجهزتها المعنية تتابع باهتمام فعاليات التصفية الموسمية.

وأشارت إلى أن إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية شنت حملات أسفرت عن تحرير 42 محضرا، شملت إقامة أوكازيون بدون تصريح لمحلات أنشطة مختلفة، وإقامة اوكازيون وهمى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.