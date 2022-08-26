تونس والكونغو الديمقراطية تبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي

استقبلت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، بقصر الحكومة بالقصبة، اليوم الجمعة، رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية جان ميشال سما لوكوندي، الذي يرأس وفد بلاده للمشاركة في فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8" التي تستضيفها يومي غدا وبعد غد.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين تونس وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودعم آفاقه نحو مجالات جديدة وواعدة وتكثيف لقاءات الشراكة الثنائية والثلاثية خلال أعمال قمة "تيكاد 8".

كما تناولت محادثات الجانبين، واقع العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، حيث أكد رئيس الوزراء الكونغولي، في هذا الإطار، رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات والتجارب التونسية في عدد من مجالات التعاون الواعدة التي قطعت تونس فيها أشواطا هامة خاصة منها قطاعات التعليم والتكوين والسياحة والبناء، إضافة إلى التعاون في المجالات الأمنية.

وأكد حرص بلاده على عقد الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة والإعداد لمضامينها وخاصة منها المتعلقة بتطوير العلاقات البينية التي تخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

كما شدد الجانبان، خلال اللقاء، على ضرورة حسن الاستفادة من انعقاد قمة "تيكاد 8" في تونس عبر تكثيف لقاءات الشراكة التونسية والإفريقية واليابانية التي من شأنها خدمة الاقتصاديات والتنمية والاستثمار على الصعيدين المحلي والقاري.