 26 أغسطس 2022.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم - بوابة الشروق
الجمعة 26 أغسطس 2022 11:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي.. هل تؤيد بقاء المدير الفني «سواريش» للموسم الجديد؟

النتـائـج تصويت

26 أغسطس 2022.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

محمد المهم
نشر في: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 11:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 11:37 ص
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022.

و‏‎جاءت أسعار الخضروات المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

‏‎استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3 إلى 4.5 جنيه.
كما استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.
استقر سعر البصل ليتراوح بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.
وتراوحت أسعار الكوسة بين 4 إلى 6 جنيهات.
استقر سعر الجزر ليتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.
واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.
واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 2.5 جنيه.
واستقرسعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.
وسجلت أسعار البامية ما يتراوح بين 15 إلى 20 جنيها.

• وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3.5 إلى 6 جنيهات.
واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.
واستقر سعر التفاح المصري ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.
واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
وسجلت أسعار الجوافة ما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.
استقر سعر الرمان بين 7 إلى 10 جنيهات.
واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرت أسعار المانجو البلدي لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن وهامش ربح التاجر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك