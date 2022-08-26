مدبولي يغادر إلى العاصمة التونسية لحضور قمة التيكاد 8 نيابة عن الرئيس السيسي

يغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار العلمين الدولي، مساء اليوم، على رأس وفد رسمي، متوجها إلى العاصمة التونسية؛ لرئاسة وفد مصر في القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "التيكاد 8"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



ومن المقرر أن يُلقي رئيس الوزراء كلمة خلال الجلسة العامة الأولى المخصصة لمناقشة الموضوعات الاقتصادية. كما سيعقد مدبولي عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في القمة.



تجدُر الإشارة إلى أن قمة "التيكاد" التي تستضيفها تونس سوف تعقد اجتماعاتها على مدار يومي ٢٧ و ٢٨ أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.