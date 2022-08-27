 مدرب بيراميدز: حققنا الفوز على سيراميكا كليوباترا رغم الظروف الصعبة - بوابة الشروق
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مدرب بيراميدز: حققنا الفوز على سيراميكا كليوباترا رغم الظروف الصعبة

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 11:55 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 11:55 م

أبدي اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على سيراميكا كليوباترا 2 / صفر، ضمن منافسات المرحلة 33 من الدوري الممتاز.

وقال جونياس في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن فريقه حقق ثلاث نقاط غالية رغم الغيابات العديدة في صفوفه، بسبب الإصابات.

وأضاف أن الفوز علي سيراميكا مهم للغاية في مرحلة صعبة لابد معها من إنهاء الدوري بصورة قوية وفي مركز أفضل.

وأوضح المدرب اليوناني، أنه رغم الغيابات العديدة في الصفوف والتي تكون مؤثرة في أي فريق ولكن اللاعبون يقدمون أفضل ما لديهم.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.


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