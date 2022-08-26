الرئيس التونسي يتسلم رسالة خطية من رئيس الوزراء الياباني

تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، رسالة خطية من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، سلمها له وزير الشئون الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، اليوم، بقصر قرطاج، لهاياشي، حيث تم استعراض علاقات الصداقة والتعاون التاريخية القائمة بين البلدين، وفرص تطويرها وتنويع فرص الشراكة والاستثمار في مجالات مختلفة.

وأعرب قيس سعيد عن استعداد بلاده لتوفير مناخ الاستثمار المناسب لرجال الأعمال اليابانيين وخلق فرص اقتصادية واعدة للجانبين في شتى المجالات.

واستعرض الرئيس التونسي، في هذا السياق، مشروع إنشاء المدينة الصحية في القيروان ومشروع تحلية مياه البحر بالجنوب، داعيا الجانب الياباني إلى المساهمة في تمويل هذه المشاريع وغيرها.

كما تم تطرق إلى القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8" التي تنعقد بتونس، غدا السبت، ولمدة يومين، وما توفره من فرص حقيقية للشراكة الفعلية بين اليابان والدول الإفريقية.