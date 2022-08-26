شيرين عبدالوهاب: رجعت لنفسي في ليلة عاشوراء وأنا مكنتش متوضية ولا مصلية ولا صايمة

قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنها تعرف أيمن بهجت قمر، منذ 20 عاما، ولم تنس مواقفه المتكررة في دعمها في العديد من المواقف، قائلة: "أيمن بحسه ضنايا هو ولد كبير. هو طفل كبير وبسيط جدا وهادي وبيخلي باله جدا من أصحابه ويتابعهم، ويتابعني وواقف معايا، ووقف معايا في أزمتي الأخيرة دي وقفة عمري ما هنساها له".



أضافت شيرين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "معكم منى الشاذلي" أمس الخميس، التي كان ضيفها الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر: "قررت استكمال رحلتي التعليمية، بعد إعلان أيمن بهجت قمر عن حصوله على البكالوريوس بعد محاولات دامت لسنوات طويلة، وقلت للدكتور أشرف زكي إني عايزة أكمل تعليمي، خطوة كبيرة جدا في الوقت ده، الواحد دلوقت يعرف يتعلم، لأن وإحنا صغيرين كنا بنكره الصحيان بدري، دلوقت لأ، إحنا بنفتقد في حياتنا الروتين، والروتين دا مهم جدا للفنان عشان مايحسش بالوحدة والاكتئاب، ويحس أنه ملك نفسه، لما نرجع تاني نكمل دراستنا في السن ده حاجة جميلة جدا".



على صعيد آخر، تحدثت شيرين عن أمنياتها في الحياة، والصعوبات التي مرت بها في حياتها الشخصية خلال الآونة الأخيرة، قائلة: "أنا رجعت لنفسي في ليلة عاشوراء، وأنا مكنتش متوضية ولا مصلية ولا صايمة. ليلة عاشوراء كانت ليلة كلها بركة والدعاء فيها مستجاب، فلما الناس دعت لي من قلبها الدعاء وصلني ورجعت شيرين تاني".



وتابعت: "أنا رفعت شعار لا حب مع الحياة ولا حياة مع الحب. فلتسقط الرجالة.. أنا بحب حياة العزلة، لكني مش في عزلة. بحب الهدوء والسكينة، وبفضل أبقى بعيدة دايما عن السوشيال ميديا والأضواء، لأني ست قديمة شوية مش جديدة.. أنا ست بيتوتية".



