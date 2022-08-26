بيلاروس تعلن تهيئة طائراتها الحربية لحمل أسلحة نووية

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكشينكو، الانتهاء من تهيئة طائرات تابعة لسلاح الجو لحمل السلاح النووي.

وأكد لوكاشينكو أنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروس ردا على طلب بولندي مماثل من واشنطن، بحسب قناة "ار تي عربية" ووكالة سبوتنيك الروسيتين.

وقال لوكاشينكو للصحفيين: "يجب أن يعوا أنه لن تنقذهم طائرات هليكوبتر أو أي طائرات، إذا قاموا بالتصعيد. قلنا ذات مرة مع بوتين، في سان بطرسبرج إننا سنحول أيضا طائرات سو – 24 البيلاروسية بحيث يمكنها حمل أسلحة نووية. ماذا تظنون نحن نلوك ألسنتنا؟ كل شيء جاهز!".

وأضاف أن بيلاروس مستعدة للرد بشكل كاف على التهديدات من جانب الغرب.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بيلاروس شملت مجالات اقتصادية ورياضية، لدعمها الحرب الروسية في أوكرانيا .