ارسل النادي الأهلي مساء اليوم السبت، خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم طالب فيه إعفاء اللاعبين الدوليين من معسكر المنتخب المقبل.

ويتطلع الأهلي للحفاظ على لاعبيه الدوليين من أجل خوض السوبر الافريقي بكامل لاعبيه، حيث سيلتقي وقتها مع اتحاد العاصمة الجزائري في المملكة العربية السعودية.

ويلعب منتخب مصر مباراتين على هامش التوقف الدولي، الأولى أمام إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا (كوت ديفوار 2024).

وتعد المباراة تحصيل حاصل للفراعنة بعد حسم التأهل بصدارة المجموعة التي تضم أيضا غينيا ومالاوي.

وجاء بيان النادي الأهلي لاتحاد الكرة كالتالي: نظرًا لأن المنتخب الوطني تأهل «والحمد لله» رسميًّا إلى نهائيات الأمم الإفريقية القادمة بغض النظر عن مباراته الأخيرة مع نظيره الإثيوبي يوم 8 سبتمبر، كما أن المباراة التالية للمنتخب يوم 12 من نفس الشهر هي تجربة ودية.. لذا يأمل النادي المساندة والتعاون من اتحاد الكرة والعرض العاجل على المدير الفني للمنتخب بألا تشمل اختياراته لاعبي الأهلي خلال الفترة «من 4-12 سبتمبر»، نظرًا لحاجة الفريق الشديدة إلى كل عناصره وهو يخوض مباراة رسمية على بطولة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.. والنادي الأهلي وهو يمثل الكرة المصرية لم يقصر يومًا في دعم ومساندة المنتخبات.. وعندما تعارضت ارتباطات المنتخب الوطني في السابق وهو يخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون في فبراير عام 2022، مع مشاركة فريق الأهلي في كأس العالم للأندية بالإمارات في نفس التوقيت، آثر النادي في ذلك الوقت مصلحة المنتخب.. وجاء في ختام الخطاب، أن النادي يتطلع إلى دعم اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب حتى يحصل فريق الأهلي على فرصة كافية للقيام بالتجهيزات الفنية اللازمة قبل مباراة السوبر الإفريقي.