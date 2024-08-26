الخلاف حول قواعد أول مناظرة يشعل الصراع بين هاريس وترامب

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اشتبك مرشحا انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وكامالا هاريس بشكل علني اليوم الاثنين، حول قواعد أول مناظرة تلفزيونية مرتقبة بينهما في سبتمبر المقبل.

ويكمن الخلاف في وضع الميكروفونات - وما إذا كان من الواجب كتمها أثناء المناظرة باستثناء عندما يحين دور المرشح للتحدث.

وكان هذا هو الوضع خلال مناظرة ترامب في يونيو الماضي، على شبكة سي إن إن مع الرئيس جو بايدن، الذي أنهى منذ ذلك الحين حملته الانتخابية بالانسحاب من السباق.

وأعرب متحدث باسم فريق هاريس عن رغبتهم في بقاء ميكروفونات المرشحين في وضع التشغيل طوال البث ، الأمر الذي يسمح بالمقاطعات.

وقال براين فالون المتحدث باسم حملة هاريس في بيان لوسائل الإعلام الأمريكية،:" ندرك أن مساعدي ترامب يفضلون كتمان الصوت بالميكروفون ، لأنهم لا يعتقدون أن بإمكان مرشحهم التصرف كرئيس لمدة 90 دقيقة من تلقاء نفسه" .

وقال جاسون ميلر المتحدث باسم ترامب إن الحملة تطلب فقط تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا.

وأضاف في بيان: "كفاكم لعبا ... لقد قبلنا مناظرة إيه بي سي بنفس شروط مناظرة سي إن إن تماما".

وكان ترامب انتقد مطلع الأسبوع شبكة "إيه.بي.سي" التي ستستضيف المناظرة في 10 سبتمبر.