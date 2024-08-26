تنطلق غداً الثلاثاء، فعاليات وعروض الدورة الخامسة لملتقى رؤية لسينما الشباب، حيث تبدأ الفعاليات في تمام الساعة 3 ظهرًا بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية بماستر كلاس موسيقى الأفلام للدكتورة رانيا يحيى، عازفة الفلوت عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

ويعقب الماستر كلاس، عرض كل من فيلم أقولك على سر إخراج محمد علوي، وفيلم ساعة غداء إخراج حلمي نوح، فيلم بحر إخراج بلال أبو سمرة، وفيلم ضمور إخراج أميرة هاني، فيلم سينما مسرة إخراج إستيفاني أمين، فيلم فوتوجراف إخراج عمرو سليم، وفيلم لن تشرق الشمس إخراج أدهم خالد بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة 7 مساء.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائي أحمد النبوي، والناقد السينمائي أحمد عسر؛ لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

الملتقى يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير حسين بكر، وتقام عروض أفلام الملتقي بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وتديره صفاء مراد.