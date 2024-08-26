موسكو تعلن ضرب منشآت أوكرانية للطاقة وإصابة جميع الأهداف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت صباح اليوم الاثنين، هجوما واسع النطاق على مرافق البنية التحتية الحيوية للطاقة التي يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وبحسب فضائية «روسيا اليوم»، أوضح التقرير اليومي الصادر عن الوزارة أن الضربة نفذت بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر وطائرات بدون طيار، مؤكدا أن جميع أهداف الهجوم قد تمت إصابتها.

وذكر البيان، أن وحدات من مجموعة «دنيبر» استهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق: مالي شرباكي في مقاطعة زابوروجيه، وسابلوكوفكا وتوكارفيكا في مقاطعة خيرسون.

ولفت إلى أن «القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 70 عسكريًا وست مركبات ومدفع من طراز (دي-20) ومحطة حرب إلكترونية».

وقال إن قوات «المركز» واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق: دزيرغينسك وتاراسوفكا وزورافكا وفوزدفيزينكا ونوفوغيلنوي وياسنوبرودوفكا في جمهورية دونيتسك.

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الروسي «صد 7 هجمات مضادة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 585 عسكريًا وثلاث دبابات ومركبة مشاة قتالية وناقلة جنود مدرعة وأربع مركبات، وعدد من المدافع».