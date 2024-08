صلاح يكتسح نجوم البريميرليج برقم استثنائي

حقق محمد صلاح، نجم ليفربول، رقمًا جديدًا في البريميرليج، بعدما سجل في شباك برينتفورد، مساء الأحد، خلال فوز الريدز (2-0) بالجولة الثانية من الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي.

وفقا لشبكة "سكواكا" المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، أصبح محمد صلاح الآن الأكثر مساهمة في الأهداف ضد برينتفورد بالبريميرليج بواقع 7 أهداف.

وتغلب محمد صلاح على جيمس ماديسون، نجم توتنهام الحالي وليستر سيتي السابق، الذي توقف رصيد مساهماته ضد برينتفورد، عند 6 أهداف.

أشارت الشبكة إلى مساهمة صلاح بشكل مباشر في 128 هدفًا في 128 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد لصالح ليفربول، حيث سجل 93 هدفًا، وقدم 35 تمريرة حاسمة.

ولم يساهم أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي بأكثر من 100 هدف على أرض فريقه منذ انضمام صلاح إلى الريدز في عام 2017.

