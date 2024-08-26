قررت نيابة غرب القاهرة الكلية إخلاء سبيل الفنان محمد فؤاد بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه في واقعة اتهامه بالتعدي على طبيب داخل مستشفى عين شمس التخصصي.

وفي وقت سابق، استمعت النيابة إلى أقوال الطبيب، حيث ادعى أن المطرب محمد فؤاد كان يتواجد بالمستشفى لإجراء الكشف الطبي على شقيقه، وبمجرد وصوله إلى العيادة، فوجئ الطبيب بتعنيف فؤاد له بسبب تأخره عن الحضور لغرفة الكشف، وبدأ في التعدي عليه، مما دفع الطبيب للتقدم ببلاغ ضده.

وأشارت تحريات المباحث حول الواقعة إلى أن شقيق المطرب محمد فؤاد كان يعاني آلامًا في الصدر، وتوجه إلى طوارئ مستشفى عين شمس التخصصي، وتم عمل رسم قلب له، إلا أن الطبيب الذي كان متواجدًا في المستشفى تأخر في الكشف عليه، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطبيب وفؤاد.

كانت النيابة العامة قد أمرت بسرعة الانتهاء من تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، والتحفظ على نسخة منها، وفحص الفيديو المتداول بشأن الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي للوقوف على ملابساتها.

وكان قسم شرطة الوايلي قد تلقى بلاغًا برقم 3747 لسنة 2024 من طبيب عقب تعدي المطرب محمد فؤاد عليه داخل مستشفى عين شمس التخصصي.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن شقيق المطرب أثناء تواجده في المستشفى للعلاج، نشبت مشادة مع الطبيب المعالج، وتعدى الفنان عليه بسبب تأخير الكشف على شقيقه. وتم تحرير محضر بالواقعة.