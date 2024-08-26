إعلام محلي: مقتل 60 شخصا على الأقل في انهيار سد في السودان

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن 60 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء انهيار سد نتيجة لأمطار غزيرة في شرقي السودان، في أحدث مأساة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والتي تعاني من المجاعة بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عام.

ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين بعد انهيار سد أربعات، الذي يحتوي على خزان يعد المصدر الرئيسي للمياه العذبة لمدينة بورتسودان القريبة على البحر الأحمر، وفقا لما ذكره الموقع الإخباري الإليكتروني لصحيفة التغيير السودانية.

وقال الموقع، نقلا عن شهود عيان، إن الفيضانات دمرت منازل وجرفت مركبات وأجبرت المواطنين على الفرار إلى مناطق مرتفعة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في السودان هذا الصيف في إلحاق الأضرار بما يُقدر بـ 317 ألف شخص، وأسفرت عن مقتل 39 شخصا، وفقا لما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية

ويهدد انهيار السد بتفاقم انتشار ظهر مؤخرا لمرض الكوليرا في البلاد.