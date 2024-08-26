أنباء عن نجاة قيادي بحركة حماس من غارة إسرائيلية استهدفت سيارته جنوب لبنان

تداولت وسائل إعلامية لبنانية، اليوم الاثنين، أنباء عن نجاة القيادي في حركة حماس نضال حليحل، من القصف الذي نفذته مسيرة إسرائيلية على سيارته في صيدا جنوب لبنان.

وقالت صحيفة «النهار» اللبنانية، إن حليحل، الذي كان يستقل سيارة من نوع «هوندا سي آر في» موديل 2004، تمكن من النجاة.

من جهتها، نقلت فضائية LBCI عن مصدرين لبناني وفلسطيني، قولهما إن «الشخصية المستهدفة على أوتوستراد الشمّاع في صيدا، هو مسئول في إحدى حركات المقاومة الفلسطينية، وقد نجا وأصيب إصابة طفيفة».

أما قناة «الجزيرة»، فنقلت عن مصدر أمني لبناني، تأكيده نجاة المستهدف في الغارة الإسرائيلية على سيارة في صيدا، وإصابته بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سيارة بمنطقة عبرا الواقعة في مدينة صيدا جنوب لبنان.

ونشرت صحيفة «النهار» اللبنانية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، يظهر أعمدة الدخان وهي تتصاعد من السيارة المحترقة.