محافظ الشرقية يحيل 9 موظفين للتحقيق بسبب الغياب عن العمل

قرر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إحالة 9 من العاملين غير المتواجدين بمقار عملهم في عدد من المنشآت الخدمية بمركز الحسينية إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط للعمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام شكّلت لجنة للمرور على المنشآت الخدمية بنطاق مركز الحسينية، لمتابعة انتظام حضور العاملين ومدى الالتزام بساعات العمل الرسمية.

وخلال المرور، تبين عدم تواجد 8 من العاملين بالوحدة المحلية بقرية سعود التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، وقد تم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

كما رصدت اللجنة عدم تواجد أحد العاملين بالوحدة البيطرية بقرية سعود، التابعة للإدارة البيطرية بالحسينية، وتم التسديد قرين اسمه بما يفيد ترك العمل كذلك.

وعلى ضوء ما ورد في التقرير، قرر محافظ الشرقية إحالة جميع العاملين غير الملتزمين للتحقيق، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير أو مخالفة تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.





