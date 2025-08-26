تنظم مكتبة تنمية حفل توقيع ومناقشة رواية «الواقعة الخاصة بأموات أهله» للكاتب والروائي محمد عبد الجواد، بمكتبة ديوان الزمالك، وذلك غدا الأربعاء في الساعة السابعة مساء، ويحاوره الكاتب محمد أ. جمال.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

«دارت أيام، وولدت السيدة أمينة لأم اسمها السيدة شاكر من أب تركي وأم مصرية، على شقيقين، قبل أن يرزق بأخت أخرى، اسمها توحيدة، توفيت فجأة كما جاءت فجأة بسبب مرض طارئ عندما بدأت تكبر وتزداد جمالا وتوهجا لتكون مثل طيف شفاف في عمر السادسة - حينما توفت - لتقول أمهم لاحقا إنها لم تولد للأرض ولكنها نذرت لتكون ملاكا من اليوم الأول، ولم يتبق منها سوى صورة تكاد تكون حلما وهي تقف بجوار السعيد رمضان الرز وهو ما زال بزيه العسكري في الجيش قبل الاستقلة. وحازت أمينة شقة السيدة زينب، بينما سافر أحدهما إلى الإسكندرية بعدما تزوج ابنة عمته، وأقام الآخر في عابدين، والحقيقة أن الآخر هذا - أو الأخ الوسطاني - كان سبب مأساة ميتين أهلهم منذ البداية».

يذكر أن محمد عبد الجواد هو روائي مصري، اشتُهر بنوفيلاته الثلاث، "الصداقة كما رواها علي علي"، و"جنازة البيض الحارة"، و"عودة ثانية للابن الضال"، الصادرة عن دار المرايا 2023.

أصدر أول رواياته "30 أبيب" مع دار بتانة عام 2022، وصدرت له رواية "أميرة البحار السبعة" عن دار المرايا عام 2024، وستتحول روايته "جنازة البيض الحارة" إلى فيلم سينمائي قريبا، وتعد رواية "الواقعة الخاصة بأموات أهله" هي أول رواياته مع دار تنمية.