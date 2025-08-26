ليفربول يتصدر قائمة «+90» للأكثر فوزًا في الوقت القاتل بالبريميرليج

تصدر نادي ليفربول قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للفوز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه بعد الدقيقة 90، متفوقًا على جميع منافسيه، وذلك بعدما حسم مباراته الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة (3-2) على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن الجولة الثانية من منافسات الموسم الحالي (2025-2026).

وكشف موقع «أوبتا» المتخصص في إحصاءات كرة القدم، أن ليفربول يتصدر القائمة برصيد 46 مباراة حسمها في اللحظات الأخيرة، كان آخرها لقاء نيوكاسل.

وجاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 34 مباراة، يليه مانشستر يونايتد ثالثًا بـ 32 مباراة، ثم توتنهام في المركز الرابع بنفس الرصيد (32 مباراة).

أما تشيلسي فحل خامسًا بعدما خطف الفوز في 29 مباراة بالوقت القاتل، وجاء إيفرتون سادسًا بـ 26 مباراة، يليه مانشستر سيتي سابعًا بـ 22 مباراة، متساويًا مع نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثامن.

وفي المركز التاسع جاء وست هام يونايتد برصيد 18 فوزًا قاتلًا، بينما أكمل القائمة أستون فيلا عاشرًا برصيد 17 فوزًا.