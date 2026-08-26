تلقى ييس توروب، المدير الفني لفريق جينك البلجيكي، انتقادات قوية بعد تعادل فريقه أمام رويال أنتويرب، بعدما فرّط في تقدمه بأربعة أهداف مقابل هدف خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويحتل جينك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري البلجيكي برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمة، بينما يتصدر كلوب بروج الترتيب برصيد 9 نقاط.

وكان جينك قريبًا من تحقيق فوز كبير خارج ملعبه على رويال أنتويرب، بعدما تقدم بنتيجة 4-1 حتى الدقيقة 80، قبل أن يستقبل ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 80 و86 من ركلة جزاء و88، لتنتهي المباراة بالتعادل.

ووجه مارك ديجريس، مهاجم بلجيكا السابق، انتقادات حادة إلى توروب بسبب تعامله مع انهيار فريقه في الدقائق الأخيرة.

وقال ديجريس في تصريحات نقلتها صحيفة "Tipsbladet" البلجيكية: "يتعين على توروب أن يكون أكثر صرامة ويتحلى بالجرأة للتدخل عند الضرورة".

وأضاف: "عندما يتكرر الأداء المتراخي وارتكاب الأخطاء من اللاعبين أنفسهم، يجب على المدرب أن يكون أكثر حزمًا ويضع حدًا للأمر، ويقول إلى هنا وكفى".

وتابع: "عندما أرى توروب وأسمعه يتحدث باستسلام ويقول إنه لا يمتلك تفسيرًا لما يحدث، أقول في نفسي: يا رجل تماسك قليلًا، من المفترض أن يكون المدرب غاضبًا ومستاءً بشدة في مثل هذه المواقف".

كما طالب ديجريس ديميتري دي كوندي، المدير التقني لنادي جينك، بالتدخل ومواجهة المدرب الدنماركي بالأخطاء التي يرتكبها الفريق، قائلًا: "ينبغي على ديميتري مواجهة توروب بالحقائق من وقت لآخر".

واختتم مهاجم بلجيكا السابق تصريحاته قائلًا: "لا بأس بأن يضرب أحدهم الطاولة بيده بين وقت وآخر، هذا هو المتوقع من نادٍ كبير بحجم جينك، ولا ينبغي التعامل بلين مفرط بين الأطراف المعنية".