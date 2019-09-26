البرلمان ومجلس الشيوخ في فرنسا يقفان دقيقة حداد على «جاك شيراك»

وقفت الجمعية الوطنية (البرلمان) ومجلس الشيوخ في فرنسا دقيقة حداد عقب إعلان وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الذي وافته المنية في وقت سابق، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وقال رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريتشارد فيران - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" - إنه بلغهم للتو نبأ وفاة شيراك، وطالب أعضاء البرلمان بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل تكريما لذكراه.

يُذكر أن جاك شيراك هو سياسي فرنسي وُلد في 29 نوفمبر 1932 في العاصمة باريس، وشغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي في الفترة الممتدة بين عامي 1974-1976 وأيضا خلال الفترة الممتدة بين عامي 1986-1988، وكان قد انتخب عام 1975 كعمدة لمدينة باريس وبقي في هذا المنصب لمدة 18 عاما.