الحكومة: لا صحة لحذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز

نفت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام وزارة التموين حذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الصادر اليوم الخميس، لرصد الشائعات والرد عليها.

وأكدت وزارة التموين أنه لا صحة لحذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز، وأنه لا نية لحذف أى مواطن من منظومة الخبز، مُوضحةً أن المحددات التي وضعتها الوزارة لحذف غير المستحقين، يتم على أثرها حذف الأشخاص من بطاقة السلع التموينية فقط، وليس من بطاقة الخبز.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على توفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، و64 مليوناً و400 ألف مواطن يستفيدون من المقررات التموينية، وذلك بهدف توجيه الدعم للمستحقين الفعليين وليس تقليل الفئة المستحقة، مُشيرةً إلى أنه تم فتح باب التظلمات أمام المواطنين بداية من 19 سبتمبر2019 حتى نهاية أكتوبر القادم، عبر موقع "دعم مصر"، وذلك يتيح للمواطنين المحذوفين معرفة الأسباب التي تم على إثرها حذفهم من منظومة التموين، ومن ثم التقدم للتظلم ويتم إفادته بنتيجة التظلم وعودته حال ثبوت أحقيته.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب حاملي البطاقات التموينية، وفي حالة وجود أي شكاوى، يمكن الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).