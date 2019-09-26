سوسييداد يقسو على ألافيس بثلاثية ويرتقي لوصافة الدوري الإسباني

ارتقى ريال سوسييداد للمركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني ، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / صفر على ضيفه ديبورتيفو ألافيس اليوم الخميس في ختام مباريات المرحلة السادسة للمسابقة.

وارتفع رصيد سوسييداد، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في البطولة، إلى 13 نقطة في الوصافة، بفارق نقطة وحيدة خلف ريال مدريد (المتصدر)، في حين توقف رصيد ألافيس، الذي تكبد خسارته الثالثة على التوالي، عند خمس نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).

وحسم سوسييداد الأمور مبكرا من الشوط الأول، الذي شهد تسجيل الفريق الباسكي أهدافه الثلاثة.

وافتتح ميكيل اويارزابال التسجيل لسوسييداد في الدقيقة 19، قبل أن يضيف ويليان خوسي الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وعاد اويارزابال لهز الشباك من جديد بتسجيله الهدف الثالث لسوسييداد وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أهدر سوسييداد فرصة مضاعفة النتيجة، بعدما أضاع كريستيان بورتوجيس ركلة جزاء في الدقيقة 87، تسبب فيها مانويل جارسيا لاعب ألافيس، الذي طرد على إثرها بعد حصوله على الإنذار الثاني.