العراق يحذر من عدم الالتزام بالإجراءات خلال ذكرى أربعينية الحسين بكربلاء

دعا وزير الصحة العراقي حسن التميمي المواطنين، إلى ضرورة الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة، وذلك مع قرب حلول ذكرى أربعينية الإمام الحسين بن علي، حفيد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) الذي قتل عام 680 ميلادي، في مدينة كربلاء الواقعة في وسط البلاد.

وقال التميمي -حسبما أفادت قناة (السومرية) الإخبارية اليوم السبت- إنه ناقش مع وزير محافظة النجف كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لزيارة ذكرى أربعينية الإمام الحسين، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد، محذرا في الوقت نفسه من مخاطر عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية خلال الاحتفال بهذه الذكرى.

وحول العام الدراسي الجديد، قال وزير الصحة العراقي إن "الوزارة ناقشت مسألة بدء العام الدراسي الجديد من عدمه مع وزارة التربية والتعليم"، دون أن يشير إلى أي قرارات اتخذت حول هذه المسألة أو أي تفاصيل آخرى في هذا الشأن.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن توفير ثلاثة مختبرات متنقلة لإجراء فحوصات كورونا وتوزيع الكمامات على المشاركين في الزيارة الأربعينية.