قتلى وجرحى بانفجار في أفغانستان

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قال متحدث باسم حكومة مقاطعة قندوز الأفغانية عصمت الله مرادي، اليوم السبت، إن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء انفجار قنبلة، على جانب طريق في مركبة بمقاطعة قندوز شمال البلاد.

وقع الانفجار في ساعات الذروة الصباحية، في منطقة علي آباد المضطربة، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين. ولم ترد بعد أية تفاصيل أخرى عن الحادث، وفقا لموقع "روسي اليوم" الإخباري.

كما لم تعلن أية جماعة مسلحة عن تحملها مسؤولية التفجير.

لكن مسؤول آخر، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، حمل حركة "طالبان" مسؤولية زرع المتفجرات على جانب الطرق لاستهداف مركبات القوات الأمنية.

ولم تعلق الحركة حتى الآن على هذا الاتهام.