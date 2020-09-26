كندة علوش تعود للدراما التلفزيونية بضي القمر

بعد غيابها ثلاث سنوات عن الساحة الفنية، تعود كندة علوش إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "ضي القمر"، الذي طرحت شركتا أروما وسينرجي الإعلان التشويقي له مؤخرًا، وسيتم عرض أولى حلقاته اليوم السبت الموافق 26 سبتمبر، على قناة "DMC" بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.

ويتألف "ضي القمر" من عشر حلقات، تقوم فيه كندة بدور الشيف عاليا التي تمر علاقتها الزوجية مع زوجها نادر بالكثير من الضغوط بسبب رغبتهما في الإنجاب وصعوبة تحقيق ذلك.

وإلى جانب قضية الإنجاب، يعالج المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الأخرى والمشكلات الزوجية كالخيانة والشك.

و"ضي القمر" من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان، وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، ومحمد شاهين، وزينب غريب، ومحمود العمروسي، وأحمد عبد الله محمود، ومروة عيد، وريهام محيي وياسمين موافي.

وعلى صعيد آخر، تستعد كندة حالياً للمشاركة في العديد من الأعمال الجديدة، من بينها فيلم بلالين من إخراج معتز التوني، وتأليف عادل صليب، وبطولة أحمد كمال، وسوسن بدر، وعلا رشدي، ومصطفى خاطر.