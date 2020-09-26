قائد روسي: منفتحون في التدريبات العسكرية ودعونا الناتو لحضور مناورات قوقاز 2020

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، أن بلاده أخطرت حلف شمال الأطلسي( الناتو) مسبقا بمناورات "القوقاز-2020"، ودعت الملحقين العسكريين الغربيين إلى حضورها، مضيفا أن موسكو تتبع سياسة منفتحة في مجال التدريبات العسكرية.

وقال جيراسيموف -في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) أوردته اليوم السبت- إننا لم نتلق أي دعوات لحضور مناورات عسكرية سواء من جانب الولايات المتحدة أو شركائها في الناتو، موضحا أنه تم الإعلان عن تدريبات "القوقاز 2020"، في ديسمبر من العام الماضي.

وأضاف القائد الروسي، أنه تم أيضا إبلاغ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى، منوها بأن موسكو تدعو الدول التي ترغب في التعاون معها لحضور المناورات، وتعتبر ذلك مفيدا للغاية.

وأشار جيراسيموف، إلى أن الصين تشارك بشكل دوري في المناورات العسكرية التي تجريها روسيا في شرق البلاد وفي وسطها والآن في الجنوب.