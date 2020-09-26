ارتفاع حصيلة تحطم طائرة عسكرية بشرقي أوكرانيا إلى 25 قتيلا

نجا شخصان فقط ولقي 25 شخصا حتفهم في وقت متأخر من يوم الجمعة إثر تحطم طائرة عسكرية طراز "انتونوف ان-26" بشرقي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته هيئة الدفاع المدني في العاصمة كييف.

وقالت هيئة الدفاع المدني إنه تم انتشال شخصين مصابين بإصابات خطيرة- تردد أنهما قفزا من الطائرة- من بين حطام الطائرة في مدينة " تشوهيف" بإقليم خاركيف.

ويعتقد أن 27 شخصا كانوا على متن الطائرة عندما تحطمت لدى اقترابها من ممر الهبوط، من بينهم 7 من أفراد الطاقم و20 طالبا من طلبة الكلية الجوية.

وكانت تقارير أولية قد أفادت بأن عدد الركاب 28 راكبا إلا أنه اتضح فيما بعد أن أحد الطلبة لم يصل قبل إقلاع الطائرة.

ونشر حاكم خاركيف الكسي كوشيرا رسالة عن الحادث عبر تطبق إنستجرام، وأشار أيضا إلى وجود ناجين، وأكد وجود قتلى. وقال إنه في طريقه إلى مكان الحادث.

وتابع كوشيرا أن أحد محركات الطائرة تعطل إلا أن سبب تحطم الطائرة خلال الطلعة التدريبية لم يتأكد بعد.

وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه سيزور مكان الحادث اليوم السبت.

كما أكد الجيش الأوكراني وقوع الحادث عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".