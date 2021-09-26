حزب دي لينكه اليساري الألماني يرى نفسه بالمعارضة

يرى المرشح البارز عن حزب "دي لينكه" اليساري المتشدد في ألمانيا أن حزبه يشكل جزءا من المعارضة البرلمانية على الرغم من حقيقة أن من غير الواضح ما إذا كان لديه أصوات كافية للفوز بمقاعد.

وقال ديتمار بارتش: "نعم، سنحصل على أكثر من 5%، لا شك في ذلك على الإطلاق"، في إشارة إلى عتبة الـ 5% المطلوبة لدخول البرلمان.

وكان عضو بارز آخر في "دي لينكه"، وهو يان كورته، أقل تفاؤلا، حيث قال إن النتيجة المتوقعة "سيئة بكل المقاييس، إنها كارثية".

ووفقا للتوقعات الأولية التي تتضمن فرزا جزئيا للأصوات، يتأرجح وضع اليساريين حاليا حول 5% من الأصوات.