الأمم المتحدة تدين «إهانة» المهاجرين في احتجاج في تشيلي

بعد أن أحرق متظاهرون مناهضون للهجرة ممتلكات مهاجرين تم إجلاؤهم لتوهم من مخيم في تشيلي، ردت الأمم المتحدة بإدانة لهذا التصرف اليوم الأحد.

ووقع الحادث على هامش احتجاج ضد الهجرة غير الشرعية في شمال تشيلي.

وكتب فيليب جونزاليس، مقرر الأمم المتحدة الخاص لشؤون الهجرة، على تويتر: "هذه إهانة لا تليق للمهاجرين المستضعفين تؤثر عليهم شخصيا".

وقال إن "الخطاب المعادي للأجانب الذي يساوي بين الهجرة والإجرام والذي أصبح أكثر شيوعا في تشيلي، يغذي هذا النوع من الهمجية".

كانت الشرطة قد أخلت في وقت سابق معسكرا غير شرعي للمهاجرين من فنزويلا في ميدان مركزي في مدينة إكيكي التشيلية.

وشهدت منطقة شمال تشيلي وصول آلاف المهاجرين في الأسابيع الماضية، وكان الكثير منهم يعيشون في دول أخرى في أمريكا الجنوبية لسنوات، لكنهم واجهوا صعوبات أثناء وباء كورونا وانتقلوا مرة أخرى.

كما أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن قلقها بشأن الأطفال والمراهقين في إكيكي في بيان، ودعت تشيلي إلى ضمان وحماية حقوقهم بما يتماشى مع المعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة.

وألقت منظمة العفو الدولية باللوم على الحكومة المحافظة في تشيلي بالنسبة لأعمال الشغب.

وقالت في بيان: "هذا الوضع هو نتيجة سياسة حكومية تهدف إلى تجريم الهجرة".

وأضافت العفو الدولية أن "هذا يؤدي إلى تصعيد العنف العنصري ضد المهاجرين الذين يأتون إلى بلادنا بحثًا عن فرص أفضل."