الرئيس الألماني يناشد المواطنين المشاركة في انتخابات البرلمان «بوندستاج»

ناشد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير المواطنات والمواطنين الذين يحق لهم التصويت في بلاده المشاركة في انتخابات البرلمان الألماني "بوندستاج" التي بدأت اليوم الأحد.

وكتب شتاينماير في مقال لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد قائلا: "كل صوت مهم- صوتك مهم. لذا أرجوكم: أذهبوا للانتخاب اليوم!".

وأكد الرئيس الاتحادي أن الديمقراطية تحيا من التداخل والمشاركة، وقال: "من يشارك، سوف يتم سماعه. من لا يشارك، سيدع آخرين يقررون له".

وأضاف شتاينماير أن يوم الانتخابات يعد يوما مهما بالنسبة لألمانيا وعيدا بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وقال إن ألمانيا بصدد مرحلة انتقالية، وأشار إلى أن التحديات باقية.

يذكر أن مركز الاقتراع في ألمانيا فتحت أبوابها أمام الناخبين الساعة الثامنة (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم. ويحق لنحو 4ر60 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، من بينهم نحو 8ر2 مليون مواطن ومواطنة يحق لهم المشاركة للمرة الأولى في الانتخاب.